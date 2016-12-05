Онищенко казав, що хоче купити 112 канал для себе - Пасенюк

Керуючий директор ICU Макар Пасенюк вперше розповів про свою роль у переговорах з купівлі телеканалу 112.

Так, в інтерв'ю Ліга.нет, Пасенюк повідомив, що в травні 2015 року працював з цього питання з Олександром Онищенком. Нагадаємо, Онищенко стверджує, що його попросили купити телеканал для Порошенка навесні 2015 року, але переговори зірвалися.

"Конкретно по 112-му моє залучення зводиться до дуже короткої роботи з Олександром Онищенком у травні 2015 року. Він звернувся до мене з запитом оцінити актив і структурувати угоду з купівлі 112-го. Коли з'ясувалося, що власник каналу Андрій Подщипков змінив свої наміри і вже не продає канал, необхідність у моїх послугах відпала", - заявив Пасенюк.

За його словами, пізніше до нього звернувся Віктор Поліщук і повідомив, що хоче придбати для себе канал 112 Україна. Нагадаємо, Поліщук – власник скандального банку "Михайлівський", за словами колишнього креативного продюсера 112 каналу Зубрицького, також брав участь у переговорах з купівлі телеканалу для Порошенка.

"Коли на прохання Поліщука я прийшов на зустріч з продавцем, то не побачив Андрія Подщипкова, який був раніше мені представлений як власник. Тоді я покинув переговорний процес за власною ініціативою, запідозривши спробу маніпулювати моїм ім'ям", - сказав Пасенюк.

При цьому він заявляє, що не знав про те, що канал хотіли купити для Порошенка.

"Ні Онищенко, ні Поліщук не вели мову, що вони діють в чиїхось інтересах. Обидва говорили, що хочуть придбати цей актив для себе", - сказав він.

За словами Пасенюк, в документах власником значився Андрій Подщипков.

Як відомо, Пасенюк займався передачею частки президента Порошенка в "Roshen" в "сліпий траст.

Детальніше про спроби Порошенка купити 112 каналу читайте у статті Розвели як кошенят: Чому провалилося придбання 112 каналу.