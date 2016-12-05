Онищенко казав, що хоче купити 112 канал для себе - Пасенюк

00
0
Понеділок, 5 грудня 2016, 14:17

Керуючий директор ICU Макар Пасенюк вперше розповів про свою роль у переговорах з купівлі телеканалу 112.

Так, в інтерв'ю Ліга.нет, Пасенюк повідомив, що в травні 2015 року працював з цього питання з Олександром Онищенком. Нагадаємо, Онищенко стверджує, що його попросили купити телеканал для Порошенка навесні 2015 року, але переговори зірвалися.

"Конкретно по 112-му моє залучення зводиться до дуже короткої роботи з Олександром Онищенком у травні 2015 року. Він звернувся до мене з запитом оцінити актив і структурувати угоду з купівлі 112-го. Коли з'ясувалося, що власник каналу Андрій Подщипков змінив свої наміри і вже не продає канал, необхідність у моїх послугах відпала", - заявив Пасенюк.

За його словами, пізніше до нього звернувся Віктор Поліщук і повідомив, що хоче придбати для себе канал 112 Україна. Нагадаємо, Поліщук – власник скандального банку "Михайлівський", за словами колишнього креативного продюсера 112 каналу Зубрицького, також брав участь у переговорах з купівлі телеканалу для Порошенка.

"Коли на прохання Поліщука я прийшов на зустріч з продавцем, то не побачив Андрія Подщипкова, який був раніше мені представлений як власник. Тоді я покинув переговорний процес за власною ініціативою, запідозривши спробу маніпулювати моїм ім'ям", - сказав Пасенюк.

При цьому він заявляє, що не знав про те, що канал хотіли купити для Порошенка.

"Ні Онищенко, ні Поліщук не вели мову, що вони діють в чиїхось інтересах. Обидва говорили, що хочуть придбати цей актив для себе", - сказав він.

За словами Пасенюк, в документах власником значився Андрій Подщипков.

Як відомо, Пасенюк займався передачею частки президента Порошенка в "Roshen" в "сліпий траст.

Детальніше про спроби Порошенка купити 112 каналу читайте у статті Розвели як кошенят: Чому провалилося придбання 112 каналу.

Теми: Онищенко ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Тимошенко заперечила зв’язок із Онищенком. Ляшко показав доказ 5 грудня 2016, 12:38
У Раді хочуть створити комісію для розслідування заяв Онищенка 5 грудня 2016, 11:47
Адвокат: Онищенко обміняв компромат на непереслідування 4 грудня 2016, 17:23
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Аваков таки вирішив перервати візит в Канаду
У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу
У МВС підтверджують загибель п'ятьох силовиків у Княжичах
У Раді хочуть створити комісію для розслідування заяв Онищенка
Усі новини
Здорова психіка

7 звичок, яких варто позбутися заради психічного здоров'я

Заборона

Нацрада оприлюднила перелік 544 фільмів, заборонених в Україні