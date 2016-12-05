Україна опинилася серед країн, де не розслідуються "панамські папери"

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Понеділок, 5 грудня 2016, 14:27

Україна виявилася однією з семи країн, де влада не проводить розслідування після публікації "панамських паперів".

Про це пише DT.UA з посиланням на доповідь Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

"Деякі країни взагалі прибрали реформу (щодо офшорів, - ред.) "в стіл". 7 з 10 держав, в яких чинні або колишні лідери засвітилися в Панамському архіві, продовжують мовчати або відмовляються відкривати розслідування, включаючи Саудівську Аравію, Катар і Україну, де парламент відхилив пропозицію про створення комісії з розслідування", - йдеться в повідомленні.

До політичних наслідків публікації "Панамського архіву" привела в Ісландії, Вірменії, Іспанії, Австрії та Уругваї.

Так, після оприлюднення матеріалів у відставку подали міністри, керівники державних банків або інші вищі чиновники.

Крім того, публікація цього досьє дозволила повернути або заарештувати близько 110 млн доларів корупційних коштів - майже 90 млн доларів з них були заарештовані в Колумбії, 20 млн доларів - в Мексиці.

Також по всьому світу закрилися дев'ять офісів компанії Mossack Fonseca, її оштрафували майже на 500 тисяч доларів.

Як відомо, на весною 2016 року Міжнародний консорціум журналістських розслідувань опублікував документи компанії Mossack Фонсека, які нібито свідчать про причетність низки світових лідерів і їх оточення до офшорних схем.

У документах фігурує, в тому числі, президент Петро Порошенко.

Теми: корупція Порошенко
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IP: 213.111.80.---Республіка05.12.2016 14:43
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