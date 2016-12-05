ГПУ закрила справу капітана, який вивів судно з окупованого Криму

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Понеділок, 5 грудня 2016, 14:32

Прокуратура закрила кримінальне провадження відносно капітана, який вивів судно з окупованої території півострову Крим.

Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у понеділок у Facebook.

За її словами, 2 грудня 2016 року, відбулась зустріч Луценка з власником компанії, який у 2015 році з патріотичних міркувань прийняв рішення вивести власний бізнес з окупованої території півострову Крим.

З цією метою судно, яке належало підприємцю, було виведено на материкову частину України у лютому 2015 року.

Але 22 червня 2015 року капітану судна, після переходу до порту Бердянська, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Численні спроби власника компанії довести відсутність злого умислу і безпідставність висунутих звинувачень закінчувались нічим, зазначає  Сарган.

За її словами, Луценко після звернення депутата Мустафи Джемілєва взяв розслідування під свій контроль та проаналізувавши зібрані під час досудового розслідування докази, прийняв рішення про відсутність у діянні капітана судна складу злочину, передбаченого ст. 332-1 КК України і закриття кримінального провадження, про що було повідомлено власнику судна під час зустрічі.

Сарган пояснила, що Генпрокуратура не розголошує ані імені власника, ні назву судна, через можливу помсту з боку РФ, оскільки в окупованому Криму через певні обставини поки залишаються члени родини судновласника.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Крим
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