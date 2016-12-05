На виборах президента Узбекистану переміг представник влади

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Понеділок, 5 грудня 2016, 14:36

Виконуючий обов'язки президента Узбекистану, прем'єр-міністр Шавкат Мірзійоєв здобув перемогу на виборах глави держави, набравши 88,61% голосів.

Про це заявив голова Центрвиборчкому республіки Мірза-Улугбек Абдусаломов, повідомляє "Інтерфакс".

"За Мірзійоєва віддали свої голоси 15 млн 906 тис. 724 осіб, або 88,61% виборців, що взяли участь у голосуванні", – сказав він на брифінгу в понеділок.

У відповідності зі статтею 35 закону "Про вибори президента Республіки Узбекистан", це дає право вважати Мірзійоєва обраним главою держави.

Мірзійоєв був висунутий кандидатом у президенти Рухом підприємців і ділових людей – Ліберально-демократичною партією Узбекистану.

Позачергові вибори в Узбекистані проводяться у зв'язку зі смертю президента Іслама Карімова 2 вересня на 79-му році життя після перенесеного інсульту.

За попередніми даними ЦВК, на виборах проголосували понад 17 млн 941 тис. осіб, що становить 87,83% від загальної кількості виборців.

У свою чергу представники спостережної місії ОБСЄ розкритикували вибори, заявивши, що не були забезпечені умови для повністю вільного і прозорого процесу, повідомляє Reuters.

"Домінуюче становище державних органів та обмеження основних свобод підривали політичний плюралізм і призвели до кампанії, позбавлені справжньої конкуренції", – сказав представник місії.

Він додав, що це показало необхідність всеосяжних реформ.

Теми: вибори
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