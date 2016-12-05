НАЗК знову кличе Лещенка для ознайомлення з протоколом щодо квартири

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Понеділок, 5 грудня 2016, 15:19

Національне агентство з питань запобігання корупції повторно запрошує депутата від БПП Сергія Лещенка для ознайомлення з протоколом перевірки законності покупки ним квартири.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, Лещенка чекали у понеділок, однак його адвокат пояснив, що депутат не може з'явитися через судове засідання за позовом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також через допит у Генпрокуратурі у якості свідка у рамках кримінального провадження.

"Офіційним листом представнику пана С. Лещенка було повідомлено, що протягом дня сьогодні та завтра 6 грудня з 9 години ранку народного депутата очікують в НАЗК особисто", – додали у НАЗК.

Відомство нагадує, що завершило перевірку стосовно Лещенка щодо наявності ознак порушення, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Процедуру ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення було розпочато 30 листопада.

 

Як відомо, 1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

У відповідь Лещенко назвав цю заяву брехливою.

На початку вересня розгорівся скандал через придбання Лещенком квартири площею 192 кв м. у новобудові на вулиці Франка у центрі Києва.

Лещенко пояснив, що ціна за квадратний метр там становила 1500 доларів, а всі його дії з приводу придбання прозорі.

За словами депутата, а раніше журналіста, частину коштів на придбання квартири він позичив у засновника "Української правди" Олени Притули "терміном на 10 років", решта – це його заощадження та гроші його коханої жінки, ді-джея Анастасії Топольської,

Лещенко сам закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва. Цього ж вимагали фракції "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткої позики в Олени Притули.

27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".

Олег Шанковський, УП

Теми: Лещенко НАЗК
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