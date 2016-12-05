Нардеп без житла не вказав у декларації нерухомість матері на 36 млн - ЗМІ

00
0
Понеділок, 5 грудня 2016, 15:27
zn.ua

Народний депутат від БПП Руслан Сольвар, не вказав у електронній декларації нерухомість на десятки мільйонів гривень, яка записана на його матір та родичів.

Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом", оприлюдненому 5 грудня.

Журналісти звертають увагу, що щороку народний депутат Руслан Сольвар здає практично пусту декларацію. В ній він не має ні житла, ані автівки, а живе Сольвар на депутатську зарплатню.

Так у декларації за 2011 р. увесь його дохід склав 24 тисячі гривень. У 2012 р. нардеп із незазначених джерел отримав 3 мільйона гривень, які одразу витратив. У 2013 р. весь дохід Сольвара – депутатська зарплатня і матеріальна допомога, загалом 235 тис грн. У 2014 р. нардеп отримав 163 тис грн. зарплатні. Минулого, 2015 року, Сольвар задекларував лише 77 тисячі зарплатні.

В електронній декларації нардеп згадав, що з 2012 року винаймає квартиру у 63 кв.м. Фастові. Керівник ОСББ підтвердив журналістам, що нардеп справді приписаний у його будинку. Водночас, за словами сусідів, Сольвар там не проживає, а справжня власниця квартири – Світлана Морковниченко – є співробітницею у одній із компаній нардепа, йдеться у розслідуванні.

Водночас 82-річна мати Сольвара – Марія, у минулому – вчителька, володіє нерухомістю загальною вартістю щонайменше 36 мільйонів гривень:

1) Квартира по вулиці Звіринецькій, 59 (ЖК "Тріумф", бізнес-клас, 2 тис дол./кв.м.): 11 000 000 грн (нинішня вартість -ред.)

2) Квартира по вул. Гончара, 35 (бізнес-клас, по 2 тис дол/кв.): 7 500 000 грн.

3) Будинки в селі Рожівка (Броварський р-н, Київська обл.): 18 000 000 грн.

 

4) Офісні приміщення по вул. Кудрі, 12 і вул. Кудрі, 14: не обраховується

Порожня декларація нардепа особливо загадково виглядає на тлі його бізнес-минулого, зазначають "Наші гроші".

Руслан Сольвар вперше був обраний народним депутатом від УДАРу в 2012 році. До політичної кар’єри він тривалий час займався бізнесом.

Зокрема, у 1997 заснував ПП "Укрторгконтракт-С" (гуртова торгівля), у 1999 р. створив ТОВ "Укрзернотранс" (транспортно-експедційні послуги), у 2001 виступив одним із співзасновників ТОВ "Укрзернотранс-К" (торгівля і перевезення, у 2004 вийшов зі складу власників однак лишався комерційним директором фірми до обрання в парламент), того ж року створив фірму ПП "Фреш Лайн" (діяльність транспортних агентств).

Також із Сольваром пов’язують ще низку фірм, наприклад ТОВ "Метрудтранс", котра займається перевезенням деревини й цього року, за даними "Наших Грошей", отримала від державних лісгоспів близько 117 млн грн. за такі послуги.

Свою передвиборчу кампанію, зокрема, Сольвар також вибудував на тому, що він є "господарником" і меценатом. Наприклад, у передвиборчих роликах неодноразово наголошувалося, що за участі Сольвара на Київщині збудовано 7 храмів. Натомість через 5 років після обрання вони так і лишились недобудованими, зазначає видання.

Теми: декларація БПП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Насалик поїхав у тур Еміратами за півмільйона 2 грудня 2016, 16:39
Одеська суддя з мізерними доходами задекларувала дорогі машини і житло 2 грудня 2016, 12:36
Суддя приховав маєток у "царському селі" під Києвом - ЗМІ 2 грудня 2016, 11:43
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Пасенюк про продаж Roshen в РФ: процес продажу йде, наскільки може
Лещенко заявляє, що його квартирою вже цікавиться СБУ
Янукович хоче, щоб його допитували в Генпрокуратурі РФ
Онищенко казав, що хоче купити 112 канал для себе - Пасенюк
Усі новини
6 кінопрем'єр грудня

"Моя бабуся Фанні Каплан", "Я, Деніел Блейк" і "Планетарій"

Клубна культура

Аліса Маллен про тусовки Києва