Суд РФ таємно вирішуватиме, чи арештовувати "українського диверсанта"

Лефортовський суд Москви в закритому режимі розгляне клопотання слідства про продовження на три місяці арешту українцю Андрію Захтію, якого звинувачують у підготовці терактів в Криму.

Таке рішення у понеділок озвучила суддя Маргарита Котова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд, радячись на місці, ухвалив: клопотання слідства задовольнити. Розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою Захтія Андрія Романовича провести в закритому режимі", - сказала суддя.

Слідство просило закрити процес для збереження таємниці слідства.

"Так як інші співучасники даної кримінальної справи не встановлені, а оприлюднення матеріалів справи може створити перешкоди для провадження у справі", - заявив слідчий.

Захисник Захтія Ильнур Шарапов просив не закривати засідання для слухачів.

"У справі відсутні будь-які матеріали, в зв'язку з якими можна закрити сьогоднішнє судове засідання", - сказав адвокат.

Він нагадав про постанову пленуму Верховного суду, який вказує на необхідність забезпечення відкритості і гласності судового провадження.

На засіданні обвинувачений повідомив, що є громадянином України і Росії, має двох неповнолітніх дітей, зареєстрований в Євпаторії, займається приватним візництвом.

Раніше Київський районний суд Сімферополя продовжив за клопотанням слідства ФСБ арешт Євгена Панова і Захтея до 7 грудня. Наразі фігуранти знаходяться в столичному СІЗО "Лефортово".

Українців у РФ звинувачують у підготовці диверсій в складі організованої групи.

Адвокат Ілля Новіков заявляє, що суд у Криму ще 8 серпня відкрив справу на Захтія за "хуліганство". Після того, за словами Новікова, втрутилися працівники ФСБ і справу перекваліфікували.

Итак, об интриге ареста #Захтей . Самый позорный для ФСБ момент, из-за которого дело и закрыли - то, что 8 августа Захтею оформили хулиганку pic.twitter.com/7uHVRuB49f — Ilya Novikov (@vertiporokh) December 5, 2016

Потом, когда начальство #ФСБ решилось, административный арест за нецензурную брань переосмыслили в изобличение диверсанта #Захтей pic.twitter.com/JFPufwPjE2 — Ilya Novikov (@vertiporokh) December 5, 2016

Як відомо, 10 серпня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпняв районі міста Армянськ у Криму виявили групу диверсантів, при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Захтей, за даними російських силовиків, забезпечував роботу диверсійної групи. Рідні Захтія запевняють, що він звичайний таксист, а не диверсант.

Міноборони, ГУР, РНБО України спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. Брат Панова Ігор Котелянець вважає, що Євген був викрадений в Запорізькій області і вивезений до Криму.