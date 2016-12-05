Суд РФ таємно вирішуватиме, чи арештовувати "українського диверсанта"
Лефортовський суд Москви в закритому режимі розгляне клопотання слідства про продовження на три місяці арешту українцю Андрію Захтію, якого звинувачують у підготовці терактів в Криму.
Таке рішення у понеділок озвучила суддя Маргарита Котова, передає "Інтерфакс-Україна".
"Суд, радячись на місці, ухвалив: клопотання слідства задовольнити. Розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою Захтія Андрія Романовича провести в закритому режимі", - сказала суддя.
Слідство просило закрити процес для збереження таємниці слідства.
"Так як інші співучасники даної кримінальної справи не встановлені, а оприлюднення матеріалів справи може створити перешкоди для провадження у справі", - заявив слідчий.
Захисник Захтія Ильнур Шарапов просив не закривати засідання для слухачів.
"У справі відсутні будь-які матеріали, в зв'язку з якими можна закрити сьогоднішнє судове засідання", - сказав адвокат.
Він нагадав про постанову пленуму Верховного суду, який вказує на необхідність забезпечення відкритості і гласності судового провадження.
На засіданні обвинувачений повідомив, що є громадянином України і Росії, має двох неповнолітніх дітей, зареєстрований в Євпаторії, займається приватним візництвом.
Раніше Київський районний суд Сімферополя продовжив за клопотанням слідства ФСБ арешт Євгена Панова і Захтея до 7 грудня. Наразі фігуранти знаходяться в столичному СІЗО "Лефортово".
Українців у РФ звинувачують у підготовці диверсій в складі організованої групи.
Адвокат Ілля Новіков заявляє, що суд у Криму ще 8 серпня відкрив справу на Захтія за "хуліганство". Після того, за словами Новікова, втрутилися працівники ФСБ і справу перекваліфікували.
Итак, об интриге ареста #Захтей . Самый позорный для ФСБ момент, из-за которого дело и закрыли - то, что 8 августа Захтею оформили хулиганку pic.twitter.com/7uHVRuB49f— Ilya Novikov (@vertiporokh) December 5, 2016
Потом, когда начальство #ФСБ решилось, административный арест за нецензурную брань переосмыслили в изобличение диверсанта #Захтей pic.twitter.com/JFPufwPjE2— Ilya Novikov (@vertiporokh) December 5, 2016
Як відомо, 10 серпня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпняв районі міста Армянськ у Криму виявили групу диверсантів, при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".
За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.
Захтей, за даними російських силовиків, забезпечував роботу диверсійної групи. Рідні Захтія запевняють, що він звичайний таксист, а не диверсант.
Міноборони, ГУР, РНБО України спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. Брат Панова Ігор Котелянець вважає, що Євген був викрадений в Запорізькій області і вивезений до Криму.
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