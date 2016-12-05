Порошенко приїхав в АТО за 500 метрів від бойовиків

Президент Петро Порошенко проінспектував опорний пункт на передовій, за 1 км від Горлівки, яку контролюють бойовики.

Про це повідомляє сайт президента.

Порошенко привітав військових із 25-ю річницею ЗСУ. Він заявив, що пишається тим, "що за ці 2,5 роки ми створили такі Збройні Сили, які є найсильнішими в Європі".

Президент зазначив, що народ сьогодні довіряє українській армії так само, як і церкві.

Він також привітав волонтерів з Днем волонтера та вручив нагороди.

Як пише у себе на Facebook радник президента Юрій Бірюков, до опорного пункту бойовиків було близько 500 метрів.

Порошенко за 1 км від Горлівки Фото прес-служби президента

Українська правда