Порошенко приїхав в АТО за 500 метрів від бойовиків

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Понеділок, 5 грудня 2016, 17:41

Президент Петро Порошенко проінспектував опорний пункт на передовій, за 1 км від Горлівки, яку контролюють бойовики.

Про це повідомляє сайт президента.

Порошенко привітав військових із 25-ю річницею ЗСУ. Він заявив, що пишається тим, "що за ці 2,5 роки ми створили такі Збройні Сили, які є найсильнішими в Європі".

Президент зазначив, що народ сьогодні довіряє українській армії так само, як і церкві.

Він також привітав волонтерів з Днем волонтера та вручив нагороди.

Як пише у себе на Facebook радник президента Юрій Бірюков, до опорного пункту бойовиків було близько 500 метрів.

 
Порошенко за 1 км від Горлівки 
Фото прес-служби президента 

Українська правда

Теми: Порошенко АТО
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IP: 72.141.174.---MukolaI05.12.2016 19:10
Молодець
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