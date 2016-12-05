Бойовики 9 разів стріляли по силах АТО, найбільше – у напрямку Маріуполя

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Понеділок, 5 грудня 2016, 19:28

Бойовики у понеділок 9 разів вели вогонь у бік українських позицій на Маріупольському та Донецькому напрямках.

Як повідомляє прес-центр АТО, з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, а також озброєння БМП окупанти обстрілювали Широкине, Красногорівку і Водяне.

"Використовуючи міномети, ворог вів вогонь по Луганському. Опитне ж обстрілювали з великокаліберних кулеметів.Сім з дев’яти зафіксованих сьогодні обстрілів здійснено противником на Маріупольському напрямку", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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