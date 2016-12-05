На подію з Порошенком не пустили журналістів, звинувативши у злочинах

Деяких представників засобів масової інформації не пропустили на урочисте відкриття телевежі на Карачуні під Слов'янськом, звинувативши їх в низці кримінальних правопорушень.

Про це повідомив журналіст "Громадського ТБ Донбасу" (ОТВД).

Журналістів централізовано привезли на Карачун з Краматорська.

Після прибуття всіх журналістів перевірили на наявність небезпечних предметів, документів, а після провели обшук з собакою.

Після закінчення обшуків і перевірки в базі даних невідомий чоловік попросив чотирьох журналістів повернутися в автобус, заборонивши таким чином відвідувати захід.

Серед них виявилися кореспонденти "Еспрессо", журналіста телеканалу "До ТеБе", журналісти з місцевого видання, а також оператор ОТВД.

Як передає оператор ОТВД, їм пояснили, що не пропускають на відкриття телевежі, бо їхні імена нібито внесені в базу даних осіб, розшукуваних в зв'язку з порушенням законодавства.

Трьох із чотирьох затриманих звинуватили в шахрайстві з кредитними картками, незаконному зберіганні зброї та участі в круглому столі з бойовиком Ігорем Гіркиним. Четвертому журналістові не назвали причину затримання.

В автобусі представники ЗМІ пробули 4 години.

При цьому, після закінчення заходу і того, як гору Карачун залишив президент Петро Порошенко, затриманих журналістів разом з іншими представниками ЗМІ відвезли назад в Краматорськ, так нічого і не пояснивши.

Офіційних звинувачень пред'явлено не було, журналісти були відпущені після приїзду до Краматорська.

У редакції телеканалу "До ТеБе" заявили, що їхній журналіст Павло Палагута був акредитований на подію.

"Філія Національної телекомпанії України "Донецька регіональна дирекція" висловлює заклопотаність у зв'язку з цим фактом і вважає неприпустимим вибірковість в допущенні журналістів на відкриті офіційні заходи за участю Гаранта Конституції України", - сказано в заяві.