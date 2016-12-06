Московський суд продовжив арешт "кримських диверсантів" Захтея і Панова

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Вівторок, 6 грудня 2016, 01:12

У Москві суд продовжив до березня термін утримання під вартою громадян України Андрія Захтея і Євгенія Панова, яких Росія обвинувачує в підготовці терактів в анексованому Криму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Продовжити арешт вимагала ФСБ, засідання суду відбувалося в закритому режимі.

Раніше Київський районний суд Сімферополя продовжив за клопотанням слідства ФСБ арешт Євгена Панова і Захтея до 7 грудня. Наразі фігуранти знаходяться в столичному СІЗО "Лефортово".

Українців у РФ звинувачують у підготовці диверсій в складі організованої групи.

Як відомо, 10 серпня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ у Криму виявили групу диверсантів, при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

За даними ФСБ, був затриманий один з їх організаторів - житель Запорізької області, співробітник Головного управління розвідки МО України Євген Панов. Він дав свідчення, які були показані в ефірі федеральних телеканалів. Разом з тим, родичі українця заявляють, що він дав свідчення під тортурами.

Захтей, за даними російських силовиків, забезпечував роботу диверсійної групи. Рідні Захтія запевняють, що він звичайний таксист, а не диверсант.

Міноборони, ГУР, РНБО України спростували повідомлення про українських диверсантів і причетності затриманих до українських спецслужб. Брат Панова Ігор Котелянець вважає, що Євген був викрадений в Запорізькій області і вивезений до Криму.

Теми: Крим ФСБ Росія
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