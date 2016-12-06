Панов і Захтей відмовилися від зізнавальних свідчень

Фігуранти справи "кримських диверсантів" Євген Панов і Андрій Захтей відмовилися від даних раніше свідчень.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на "Інтерфакс".

Один з адвокатів Андрія Захтея Ілля Новіков повідомив журналістам, що, хоча в справі є його свідчення, "поточна позиція" полягає в тому, щоб не підтверджувати їх.

Інший захисник Ильнур Шарапов заявив, що Захтей не визнає провини.

Адвокат Дмитро Дінз, який представляє інтереси Панова заявив, що його підзахисний не заявляв "ні про яку злочинну діяльність", а лише "підтвердив факти, що знаходився в певних точках, їздив на машині, зустрічався з людьми і збирався покинути півострів".

Він додав, що "коли вас катують, ви під будь-яку камеру скажете що завгодно".

Як повідомлялося, суд у Москві продовжив до березня термін утримання під вартою громадян України Андрія Захтея і Євгенія Панова.