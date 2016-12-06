У Молдові затримано бойовика "ЛНР/ДНР"

Співробітники спецслужб Молдови затримали 22-річного громадянина Молдови, жителя Флорештського району, який підозрюється в участі у війні на Донбасі на боці сепаратистів.

Про це повідомляється на сайті Служби інформації і безпеки (SIS) Молдови, передає DT.ua.

"Під час слідчих заходів затриманий повністю визнав свою провину. Було порушено кримінальну справу за статтею "Найманство", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років", - повідомили в службі інформації і безпеки Молдови.

За даними відомства, громадяни Молдови все частіше потрапляють під підозру в участі в операціях у якості найманців.

"У цьому контексті SIS попереджає громадян про серйозність і небезпеку участі в збройних конфліктах, військових діях чи інших насильницьких діях, спрямованих на повалення або підрив конституційного ладу або порушення територіальної цілісності держави", - зазначається на сайті служби.