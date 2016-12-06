ЄС пом'якшив умови виплати боргів для Греції

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Вівторок, 6 грудня 2016, 06:47

Брюссель схвалив заходи допомоги економіці Греції.

Про це пише DW.com.

Міністри фінансів країн-членів ЄС схвалили ряд заходів, покликаних допомогти економіці Греції впоратися зі збільшенням виплат за відсотками. Крім іншого, продовжені терміни з виплати частини боргів.

Як повідомив комісар ЄС з економічних та монетарних питань П'єр Московічі, досягнута домовленість повинна мати "вирішальне значення для здатності Греції обслуговувати свої борги".

Раніше, в середині 2015 року, європартнери дійшли згоди про надання Греції третьої програми допомоги в розмірі 86 мільярдів євро. У травні 2016 міністри фінансів погодилися на короткий час звільнити Афіни від сплати відсотків. Про подальші послаблення при обслуговуванні боргу мова може зайти лише в середині 2018 року.

На думку директора Європейського стабілізаційного фонду (ESM) Клауса Реглінга, досягнуті домовленості є "важливим кроком до поліпшення здатності Греції обслуговувати свої борги". Все це може привести до того, що загальний борг Греції до 2060 року може скоротитися на 20 відсотків по відношенню до ВВП. На даний момент борги Греції становлять 315 млрд євро, що відповідає 180 відсоткам в порівнянні з ВВП.

Раніше в жовтні ESM схвалив перерахування Греції чергового траншу кредиту в розмірі 2,8 мільярда євро. Рада директорів фонду прийняла це рішення на підставі того, що Афіни постійно демонструють прогрес у проведенні необхідних реформ.

Теми: Греція ЄС кредит
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