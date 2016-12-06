СК РФ склепав нову справу проти ЗСУ: тепер за "обстріли російських територій"

Слідчий комітет Росії заявив, що встановив посадових осіб Військових сил України, нібито причетних до обстрілу російської території у 2014 році.



Про це повідомляє офіційний сайт СК РФ у вівторок.

"Встановлено, що ці обстріли проводилися з великокаліберного озброєння – самохідних артилерійських установок, а також реактивних систем залпового вогню", – заявляє СК РФ.

За даними російського слідства, в рамках кримінальних справ "проведено десятки оглядів місць події, 140 судових експертиз, допитано понад 1000 свідків".

"Результати слідчих дій в сукупності з даними оперативно-розшукових заходів ФСБ і МВС Росії дозволили слідству встановити, що до організації обстрілів причетні командир 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Андрій Грищенко, який зараз обіймає посаду командувача оперативного командування "Південь" сухопутних Збройних сил України, а також командир 27-го реактивного артилерійського полку Збройних сил України полковника Валерій Ісмаїлов", – сказано в заяві.

Зазначеним військовослужбовцям в залежності від ролі кожного заочно пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ст. 105, ст.317 КК РФ (вбивство, замах на вбивство, посягання на життя співробітників правоохоронних органів).

Як відомо, влітку 2014 року в розпал активних боїв на території Донбасу Росія звинувачувала Україну в обстрілі своїх територій.



Так в Донецьку (РФ, Ростовська область) вранці 13 липня в результаті попадання міни у двір приватного будинку загинув місцевий житель.



За даними сил антитерористичної операції, українські військовослужбовці не вели вогню в зазначеній місцевості.

"Українські військовослужбовці ніколи не обстрілювали, що не обстрілюють і не будуть обстрілювати території сусідньої держави і житлових кварталів", – підкреслював МЗС України.

Як повідомлялося, Слідчий комітет Росії періодично заводить справи, фігурантами якої є, зокрема керівництво української армії.

Росіяни звинувачують українських військових у "геноциді російськомовного населення" на Донбасі та "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Як відомо, Росія незаконно анексувала АРК Крим в 2014 році, а також почала реалізовувати проект "Новоросія" на території українського Донбасу.



Наразі на Донбасі воюють до 6000 російських кадрових військових і 35 000 бойовиків, керованих ВС РФ.



18-м російським військовим чиновникам повідомлено про підозру в організації гібридної війни з Україною.

Українська правда