У Путіна є мрія

Президент Росії Володимир Путін розраховує на те, що в перспективі "успішно завершить свою кар'єру і мріє помандрувати".

Про це він сказав у Челябінську в бесіді з працівниками ТОВ "Етерн", повідомляє російський "Інтерфакс".

За даними видання, один з молодих працівників заводу поділився з президентом своєю мрією: "Я планую в найближчі п'ять років побудувати успішну кар'єру на нашому підприємстві".

Він поцікавився у президента РФ, яка мрія є у нього.

"Я хочу успішно завершити свою кар'єру", – сказав Путін під сміх у цеху.

На запитання, чи є щось, чого Путін ніколи не робить, або хобі, яким він хотів би зайнятися, президент РФ сказав, що "дуже любить подорожувати".

"Сьогодні всі мої подорожі зводяться до того, що я приїжджаю в аеропорт, з нього перебираюся в якесь приміщення, потім назад в аеропорт, ніби кудись з'їздив. Мені хотілося б, звичайно, по-іншому подорожувати, подивитися на природу, на якісь історичні пам'ятки ", – сказав Путін.

Як відомо, раніше Путін заявляв, що "ще не визначився", чи братиме участь у президентських виборах 2018 року.