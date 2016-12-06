У Путіна є мрія

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Вівторок, 6 грудня 2016, 08:47

Президент Росії Володимир Путін розраховує на те, що в перспективі "успішно завершить свою кар'єру і мріє помандрувати".

Про це він сказав у Челябінську в бесіді з працівниками ТОВ "Етерн", повідомляє російський "Інтерфакс".

За даними видання, один з молодих працівників заводу поділився з президентом своєю мрією: "Я планую в найближчі п'ять років побудувати успішну кар'єру на нашому підприємстві".

Він поцікавився у президента РФ, яка мрія є у нього.

"Я хочу успішно завершити свою кар'єру", – сказав Путін під сміх у цеху.

На запитання, чи є щось, чого Путін ніколи не робить, або хобі, яким він хотів би зайнятися, президент РФ сказав, що "дуже любить подорожувати".

"Сьогодні всі мої подорожі зводяться до того, що я приїжджаю в аеропорт, з нього перебираюся в якесь приміщення, потім назад в аеропорт, ніби кудись з'їздив. Мені хотілося б, звичайно, по-іншому подорожувати, подивитися на природу, на якісь історичні пам'ятки ", – сказав Путін.

Як відомо, раніше Путін заявляв, що "ще не визначився", чи братиме участь у президентських виборах 2018 року.

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Коментарі — 4
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IP: 149.56.223.---viter2506.12.2016 09:09
;-) "улибнула"!
"Успішне завершення кар'єру" і "помандрувати" для цього персонажу це "гаага" ;-)
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IP: 109.227.76.---Slavolya06.12.2016 09:09
Ось якраз в Гаагу і здійсниться подорож. З Вітєю Зековичем. Якщо останній, звісно, чайку з полонієм не вип’є.
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IP: 91.214.84.---aliquis06.12.2016 09:02
Той, хто додумався це виставити... Може, ви нам ще тут писатимете, що цар Всея Орди їв на сніданок? Чим не новина?
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IP: 77.222.145.---ReAlex06.12.2016 08:59
А чого б йому не подорожувати, бабла неміряно. Ось тільки маршрут подорожі буде обмежено декількома країнами.
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