Від НАБУ й ГПУ вимагають назвати замовника "цькування Яценюка"

"Народний фронт" вимагає від Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розслідувати заяви Олександра Онищенка та назвати замовника цькування Арсенія Яценюка.

Про це заявив лідер фракції цієї партії у Верховній Раді Максим Бурбак, виступаючи з трибуни парламенту в оточенні своїх соратників.

Він сказав, що "Народний фронт" 2,5 роки заявляв про системну дискредитаційну кампанію проти свого лідера Яценюка і уряду, який він очолював.

А тепер газета The Independent опублікувала заяви Онищенка, який розповів, що високопоставлений державний чиновник просив його організувати і профінансувати наклепницьку кампанію проти екс-прем'єра Яценюка.

"Сьогодні українське суспільство отримало шокуюче підтвердження, як за корупційні гроші в Україні можна міняти уряди, вбивати довіру в легітимних прозахідних керівників на найвищих посадах, за вкрадені у держави кошти обдурювати громадян – замість них вирішувати їхні життя й долю країни", – сказав Бурбак.

"Мова йде про державний злочин, коли мафія реалізує свої інтереси на найвищих щаблях влади", – додав він.

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