Від НАБУ й ГПУ вимагають назвати замовника "цькування Яценюка"

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Вівторок, 6 грудня 2016, 10:40

"Народний фронт" вимагає від Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розслідувати заяви Олександра Онищенка та назвати замовника цькування Арсенія Яценюка.

Про це заявив лідер фракції цієї партії у Верховній Раді Максим Бурбак, виступаючи з трибуни парламенту в оточенні своїх соратників.

Він сказав, що "Народний фронт" 2,5 роки заявляв про системну дискредитаційну кампанію проти свого лідера Яценюка і уряду, який він очолював.

А тепер газета The Independent опублікувала заяви Онищенка, який розповів, що високопоставлений державний чиновник просив його організувати і профінансувати наклепницьку кампанію проти екс-прем'єра Яценюка.

"Сьогодні українське суспільство отримало шокуюче підтвердження, як за корупційні гроші в Україні можна міняти уряди, вбивати довіру в легітимних прозахідних керівників на найвищих посадах, за вкрадені у держави кошти обдурювати громадян – замість них вирішувати їхні життя й долю країни", – сказав Бурбак.

"Мова йде про державний злочин, коли мафія реалізує свої інтереси на найвищих щаблях влади", – додав він.

Доповнюється…

Теми: Онищенко Яценюк Народний фронт НАБУ Генпрокуратура
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IP: 195.242.80.---val mashtak 06.12.2016 11:06
Наиболее эффективно сработала в травле Яценюка сохранившаяся после распада СССР мощная агентурная сеть, состоящая из подготовленных стукачей, специализирующихся на распространении слухов по методу «из уха в ухо». Тысячам и тысячам специально обученных стукачей ФСБ=РПЦ дали команду распространять не только в Украине, но и по всему миру в отношении Яценюка разного рода небылицы вроде «украденного миллиарда», израильского гражданства, о скупленных Яценюком виллах на Майами…
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