Кримські "диверсанти" були звичайними таксистами-бомбилами – адвокати

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Вівторок, 6 грудня 2016, 11:10

Захист обвинувачених у підготовці диверсій в Криму українців Євгена Панова і Андрія Захтея наполягає на тому, що вони були просто таксистами-приватниками.

Про це пише у вівторок російське видання "Коммерсант".

Лефортовський райсуд Москви 6 грудня продовжив до березня 2017 року арешти українцям. Клопотання ФСБ суд розглядав в закритому режимі, проте стало відомо, що з великої групи "військових диверсантів і їх поплічників", про ліквідацію яких ФСБ повідомляла в серпні 2016 року, під слідством зараз перебувають тільки Євген Панов і Андрій Захтей, відзначає видання.

Їм офіційно було пред'явлено звинувачення "замах на диверсію" і "участь в незаконному збройному формуванні".

Панов і Захтей відмовилися від даних раніше зізнавальних свідчень.

Захисники Панова і Захтея кажуть, що вони не мали відношення до підготовки диверсій. Адвокат Дмитро Дінзе стверджує, що його підзахисний Панов, колишній співробітник АЕС в Запоріжжі, приїжджав до Криму, щоб підробляти там приватним візництвом.

Затримали його 7 серпня на прикордонному посту вже при поверненні. За версією ФСБ, протягом трьох останніх діб водій Панов возив у якості пасажира якогось громадянина, який міг бути причетний до підготовки вибухів на півострові. Зараз таксист Панов стверджує, що за три дні до ладу навіть не познайомився з пасажиром.

Таксистом, за версією його адвоката Іллі Новікова, був і другий обвинувачений, раніше двічі судимий Андрій Захтей. Новіков розповів, що невідомий по телефону запропонував Захтею увечері 6 серпня забрати трьох чоловіків з багажем в районі села Суворове на півночі Криму. Пасажири, за словами замовника, на місці вкажуть, куди їхати, і щедро розплатяться за надану їм послугу.

Однак ще по дорозі в Суворове машину Захтея, за його словами, перехопили співробітники ФСБ, серед яких старшим був підполковник Роман Каменєв. Оперативники, за версією обвинувачуваного, повідомили таксисту, що його клієнти підозрюються в підготовці диверсій, запропонувавши йому посприяти в їх затриманні.

У село пізно ввечері таксист приїхав вже з озброєними чекістами в салоні. Однак як тільки Каменєв вийшов з машини, зав'язалася перестрілка. Офіцер був поранений, а ті, що стріляли в нього люди втекли. Підлеглі на машині Захтея відвезли потерпілого в лікарню, де той помер, а самого таксиста доставили в своє управління.

Поки чекісти з'ясовували роль Захтея в тому, що сталося, йому судом було обрано адміністративний арешт.

Виявилося, що мимовільний учасник спецоперації в Суворовому в п'яному вигляді матюкався і чіплявся до перехожих в Сімферополі. Пізніше слідчий ФСБ оголосив таксиста поплічником диверсантів, а не випадковим очевидцем перестрілки, пред'явивши йому відповідне звинувачення.

Теми: Росія права людини
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