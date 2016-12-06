НАЗК не знайшла порушень у діях власного чиновника

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Вівторок, 6 грудня 2016, 11:33

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило повідомлення про суміщення посад заступником голови відомства Русланом Радецьким і встановило, що такого суміщення не було.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Відомство нагадало, що Радецького звинувачували у тому, що він не зупинив право на заняття адвокатською діяльністю, про що свідчить інформація в Єдиному реєстрі адвокатів України на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Однак НАЗК встановило, що Радецький подав відповідну заяву на ім’я голови Ради адвокатів Києва ще 18 вересня 2014 року і в той же день його право займатися адвокатською діяльністю було зупинене.

Про це свідчить витяг з Єдиного реєстру адвокатів України.

Наявність протилежної інформації на сайті Національної асоціації адвокатів України пояснили технічними причинами.

"Таким чином, в діях заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С. Національне агентство не виявило порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності", – підсумували у НАЗК.

Українська правда

Теми: НАЗК
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