Під Радою "пенсіонери МВС" перекрили Грушевського

Під Верховною Радою мітингують люди, які називаються пенсіонерами МВС, учасниками бойових дій та представниками організацій чорнобильців.

Про це повідомляють журналісти "Української правди".

Чоловіки старшого вигляду, які представилися колишніми працівниками МВС, перекрили вулицю Грушевського і переходять на площу навпроти парламенту.

Чоловіки вимагають підняти їм пенсії.

Крім цього мітингу, на площі перед Верховною Радою також зібралися незадоволені чорнобильці.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП