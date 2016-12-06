Мін'юст оголосив конкурс на головного люстратора

00
0
Вівторок, 6 грудня 2016, 11:54

Міністерство юстиції оголосило проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.

Відповідний наказ за підписом заступника міністра Ганни Онищенко оприлюднено 6 грудня на офіційному сайті.

Відбір обіцяють провести за принципами повної відкритості.

Участь у конкурсному відборі зможуть взяти всі, хто відповідатиме кваліфікаційним вимогам. Строк подачі документів становить 30 днів з моменту публікації наказу. 

"На час проведення конкурсного відбору куратором роботи департаменту з питань люстрації призначено заступника Міністра юстиції Сергія Петухова", – сказано в наказі.

Анна Калинчук, чиє призначення т.в.о. голови департаменту Онищенко напередодні заблокувала, підтвердила "Українській правді" свій попередній намір не подавати свою кандидатуру на конкурс.

Калинчук зазначила у коментарі УП у вівторок, що планує працювати в департаменті до того моменту поки не буде сформовано нову Громадську раду з питань люстрації.

"Відповідно після обрання нового директора департаменту залишатимусь у команді до того моменту, поки робота не буде налагоджена повною мірою. Все таки комусь потрібно координувати процеси, найбільше ті, що пов'язані із представництвом інтересів інституту люстрації в судах. Після цього – відставка", – сказала вона.

Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції склалася конфліктна ситуація навколо департаменту з питань люстрації., коли заступник міністра Ганна Онищенко заблокувала призначення 23-річної Анни Калинчук на посаду т.в.о. голови департаменту.

Онищенко мотивувала це тим, що кандидатура Калинчук викликала "суттєвий негативний резонанс у ЗМІ та суспільстві".

У свою чергу Калинчук зазначала, що її призначення т.в.о. було погоджено відкритою процедурою та схвалено колективом департаменту.

Українська правда

Теми: люстрація Мін'юст
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В.о. директора люстраційного департаменту стала 23-річна помічниця Козаченко 22 листопада 2016, 17:17
Головний люстратор України йде у відставку 21 листопада 2016, 19:30
Очищення під загрозою: Старі судді масово йдуть у Верховний Суд 16 листопада 2016, 14:20
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Мін'юст оголосив конкурс на головного люстратора
У НАБУ перевіряють компромат Онищенка, але справу порушити не можуть
Рада відв'язала зарплату бійців передової від зарплати строковиків
Від НАБУ й ГПУ вимагають назвати замовника "цькування Яценюка"
Усі новини
Фотоконкурс

Хотин vs Львівська опера. Обрано 10 переможців "Вікі любить пам’ятки"

Нюанси поцілунків

5 речей, які варто знати про поцілунки