Пєсков не назвав умови звільнення Сенцова

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Вівторок, 6 грудня 2016, 12:17

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг назвати умови, на яких може бути звільнений з ув'язнення засуджений український режисер Олег Сенцов.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

На запитання українського журналіста, чи міг би він назвати такі умови, Пєсков сказав: "Не міг би".

"Мова йде про судове рішення, на що вказував президент РФ Володимир Путін (на Раді при президенті з культури в п'ятницю – ред.). Ніякої конкретики президент не навів. Більшого я зараз не можу розкрити. Президент досить чітко виклав свою точку зору", – додав Пєсков.

Тоді Путін заявив, відповідаючи на прохання кінорежисера Олександра Сокурова "вирішити проблему Сенцова", що український режисер нібито засуджений не за свої переконання і творчість, а за терористичну діяльність.

"Він засуджений не за творчість, а за те, що він взяв на себе абсолютно інші функції, як стверджують органи слідства і суду, а саме – фактично присвятив своє життя терористичної діяльності", – сказав Путін.

За його словами, Росія є правовою державою і такі питання має вирішувати суд. У той же час він додав, що буде мати на увазі прохання Сокурова.

Як відомо, російська окупаційна влада звинуватила режисера Олега Сенцова, його товариша Олександра Кольченка і ще ряд українців в терористичній діяльності в Криму.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років в'язниці, Кольченка – 10.

Теми: Сенцов Путін
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