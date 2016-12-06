НАЗК склало лише 5 протоколів через неподання партіями звітів

Національне агентство з питань запобігання корупції склало лише 5 протоколів про адміністративні правопорушення у зв'язку з неподанням партіями звітів про фінанси й майно за третій квартал 2016 року.

Про це сказав експерт Центру політико-правових реформ Дмитро Калмиков на прес-конференції у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що за I квартал 2016 року звіти не подали 150 партій, однак НАЗК вирішило не складати адміністративні протоколи через обмеженість часу на подачу звітів.

За II квартал 2016 року 149 партій не подали фінансові звіти, і НАЗК також не складало протоколи про адміністративне порушення.

За словами експерта, за III квартал 2016 року "120 партій не подали звіти" – і НАЗК вирішило скласти протоколи й склало 5 протоколів, 1 із них спрямували до суду.

На думку Калмикова, таке вибіркове складання протоколів про адміністративні порушення викликає питання, оскільки порушили законодавство всі 120 партій.

Експерт вважає, що з огляду на практичну відсутність покарання партії не мають стимулу до виконання закону й подачі звітів.