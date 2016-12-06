НАЗК звинувачує Лещенка у затягуванні процесу з квартирою

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Вівторок, 6 грудня 2016, 12:59

Національне агентство з питань запобігання корупції звинувачує нардепа Сергія Лещенка у  затягуванні процесу ознайомлення з протоколом про адмінправопорушення.

Про це йдеться у повідомленні відомства у вівторок.

НАЗК заявляє, що Лещенко вчергове не з’явився для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.

"Протягом тижня, починаючи з 30 листопада 2016 року, Сергій Лещенко ухиляється від особистого ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. 1 грудня 2016 року на офіційному веб-сайті Національного агентства було розміщено публічне запрошення пану Лещенку щодо ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення, проте народний депутат так і не прибув для ознайомлення з результатами перевірки", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що спілкування з НАЗК відбувається через захисника Лещенка, який надає клопотання про перенесення особистого ознайомлення свого клієнта з протоколом "у зв’язку з  неможливістю  його явки за різними причинами".

"У понеділок, 5 грудня, Лещенко мав можливість прибути до НАЗК протягом робочого дня, з 9-ї год. ранку. Проте, за клопотанням адвоката, не зміг бути присутнім на ознайомленні через особисту участь в судовому засіданні в Подільському суді та через допит в Генеральній прокуратурі України (хоча на допит у Генпрокуратурі  депутат не прибув, про що згодом повідомив його захисник)", - заявляють у НАЗК.

"6 грудня, відповідно до чергового клопотання захисника, нардеп також не зможе ознайомитися з протоколом через перебування на допиті по справі П. Шеремета  у Нацполіції", - додали в НАЗК.

У відомстві заявили, що "така поведінка народного депутата  Сергія Лещенка свідчить про його небажання сприяти прозорому розгляду питання та  затягування процесу".

Як відомо, 19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткової позики в Олени Притули.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Після цього Лещенко написав, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Українська правда

Теми: Лещенко НАЗК
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