МЗС вимагає від Росії пустити консулів до "кримських диверсантів"
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії забезпечити допуск консулів до затриманих в Криму українських громадян Євгена Панова і Андрія Захтея, звинувачених у підготовці диверсій.
Про це у себе в Twitter написала у вівторок речниця МЗС Мар'яна Беца.
"Методи окупанта не змінюються. Репресії посилюються. Вимагаємо від РФ надати негайний допуск консулів до українських громадян", – зазначила вона.
Як відомо, Лефортовський райсуд Москви 6 грудня продовжив до березня 2017 року арешти українцям. Панову і Захтею офіційно було пред'явлено звинувачення "замах на диверсію" і "участь в незаконному збройному формуванні".
Водночас захист обвинувачених у підготовці диверсій в Криму українців зазначає, що вони були простими таксистами-приватниками.
Також стало відомо, що Панов і Захтей відмовилися від даних раніше зізнавальних свідчень.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.