Серед церковних лідерів українці найбільше довіряють Філарету

64,7% українців вважають себе православними, при цьому більшість з них відносять себе до УПЦ КП. Найвищий рівень довіри у глави УПЦ КП Філарета.

Про це йдеться у результатах опитування Центру Разумкова.

До православних себе відносять 64,7% українців, греко-католиками вважають себе 8,2%; 1,2% - протестантами, а 0,8% - римо-католиками, 12,7% опитаних ідентифікують себе як "просто християни, 11,4 не відносять себе до жодної релігії.

Найбільша кількість православних (39,5%) ідентифікують себе з УПЦ Київського Патріархату, 25,4% вважає себе "просто православними", 23,3% відносять себе до УПЦ Московського Патріархату, 4,8% - православних – вірні УАПЦ, а 1,3% - безпосередньо "приписують" себе до Руської (Російської) Православної Церкви.

Більшість українців відносять себе до УПЦ КП центр разумкова

Серед церковних ієрархів найвищою довірою респондентів користується Патріарх Філарет. Повністю або скоріше йому довіряють 39,1% громадян України, скоріше, або зовсім не довіряють 12,9%. На другому місці за популярністю серед українців глава УГКЦ Святослав, йому довіряють 24,7% опитаних, не довіряють– 11,5.

Главі УПЦ МП, митрополиту Онуфрію довіряють 20,7%, не довіряють 26,0%.

Найбільшою довірою користується патріарх Філарет центр разумкова

При цьому більшість православних українців - 46,2%, які відносять себе до православних, підтримують "звернення Верховної Ради України до Вселенського Патріарха Варфоломія із проханням надати автокефалію (незалежність) Православній Церкві в Україні".

За створення в Україні "Єдиної Помісної Православної Церкви, незалежної від інших церковних центрів за межами України?" виступають 44,3% українців, які вважають себе православними.

21,6% православних вважають, якщо Єдина Українська Помісна Православна Церква буде створена, то її повинен очолити глава УПЦ КП Філарет. 15,6% бачить на посаді глави "особу, яку визначить Вселенський Патріарх Варфоломій". 6,6% православних українців бачать у цій ролі Митрополита Онуфрія, предстоятеля УПЦ МП.

52,8% православних вагалися з відповіддю на це питання.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 листопада 2016 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально- демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування проводилося у 118 поселеннях (67 – міських і 51 – сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда