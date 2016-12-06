Серед церковних лідерів українці найбільше довіряють Філарету
64,7% українців вважають себе православними, при цьому більшість з них відносять себе до УПЦ КП. Найвищий рівень довіри у глави УПЦ КП Філарета.
Про це йдеться у результатах опитування Центру Разумкова.
До православних себе відносять 64,7% українців, греко-католиками вважають себе 8,2%; 1,2% - протестантами, а 0,8% - римо-католиками, 12,7% опитаних ідентифікують себе як "просто християни, 11,4 не відносять себе до жодної релігії.
Найбільша кількість православних (39,5%) ідентифікують себе з УПЦ Київського Патріархату, 25,4% вважає себе "просто православними", 23,3% відносять себе до УПЦ Московського Патріархату, 4,8% - православних – вірні УАПЦ, а 1,3% - безпосередньо "приписують" себе до Руської (Російської) Православної Церкви.
Серед церковних ієрархів найвищою довірою респондентів користується Патріарх Філарет. Повністю або скоріше йому довіряють 39,1% громадян України, скоріше, або зовсім не довіряють 12,9%. На другому місці за популярністю серед українців глава УГКЦ Святослав, йому довіряють 24,7% опитаних, не довіряють– 11,5.
Главі УПЦ МП, митрополиту Онуфрію довіряють 20,7%, не довіряють 26,0%.
При цьому більшість православних українців - 46,2%, які відносять себе до православних, підтримують "звернення Верховної Ради України до Вселенського Патріарха Варфоломія із проханням надати автокефалію (незалежність) Православній Церкві в Україні".
За створення в Україні "Єдиної Помісної Православної Церкви, незалежної від інших церковних центрів за межами України?" виступають 44,3% українців, які вважають себе православними.
21,6% православних вважають, якщо Єдина Українська Помісна Православна Церква буде створена, то її повинен очолити глава УПЦ КП Філарет. 15,6% бачить на посаді глави "особу, яку визначить Вселенський Патріарх Варфоломій". 6,6% православних українців бачать у цій ролі Митрополита Онуфрія, предстоятеля УПЦ МП.
52,8% православних вагалися з відповіддю на це питання.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 листопада 2016 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально- демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування проводилося у 118 поселеннях (67 – міських і 51 – сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Українська правда
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