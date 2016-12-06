Екс-співробітник Слідкому РФ подав до суду на ФСБ через війну в Грузію

649 переглядів
0
Вівторок, 6 грудня 2016, 14:57

Екс-співробітник Слідчого комітету РФ Ігор Степанов, який співпрацює з "Відкритою Росією" Михайла Ходорковського, подав у суд на ФСБ за те, що його відправили в 2008 році в Грузію.

Про це повідомляє РБК. У своєму позові, який був поданий в Міщанський суд столиці, колишній слідчий зазначає, що 10 серпня 2008 року президент Дмитро Медведєв доручив Слідчому комітету при прокуратурі "документувати злочини в Південній Осетії для кримінального переслідування винних".

Ігор Степанов, який очолював відділ міжнародно-правового співробітництва Слідчого комітету, просить пояснити, у зв'язку з чим його відрядили в Грузію в розпал війни 2008 року.

У СК Степанов працював у той час, коли відомство ще входило до складу прокуратури. Слідчий готував запити про правову допомогу у кримінальних справах, включаючи першу справу ЮКОСа.

Теми: Грузія Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Грузія закликала ЄС виконати свої зобов'язання і надати безвізовий режим 2 грудня 2016, 20:27
Росіянку посадили за SMS про пересування військової техніки 1 грудня 2016, 21:18
Парламент Грузії затвердив новий уряд 26 листопада 2016, 22:27
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Росіяни етапують Карпюка – адвокат
Водії ВР "відмивають" тисячі гривень на машині Геращенко
"Воля народу" - за крок до розвалу
Серед церковних лідерів українці найбільше довіряють Філарету
Усі новини
Нобелівка-2016

Стало відомо, хто замінить Боба Ділана під час Нобелівської церемонії

Нюанси поцілунків

5 речей, які варто знати про поцілунки