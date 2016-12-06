Екс-співробітник Слідкому РФ подав до суду на ФСБ через війну в Грузію

Екс-співробітник Слідчого комітету РФ Ігор Степанов, який співпрацює з "Відкритою Росією" Михайла Ходорковського, подав у суд на ФСБ за те, що його відправили в 2008 році в Грузію.

Про це повідомляє РБК. У своєму позові, який був поданий в Міщанський суд столиці, колишній слідчий зазначає, що 10 серпня 2008 року президент Дмитро Медведєв доручив Слідчому комітету при прокуратурі "документувати злочини в Південній Осетії для кримінального переслідування винних".

Ігор Степанов, який очолював відділ міжнародно-правового співробітництва Слідчого комітету, просить пояснити, у зв'язку з чим його відрядили в Грузію в розпал війни 2008 року.

У СК Степанов працював у той час, коли відомство ще входило до складу прокуратури. Слідчий готував запити про правову допомогу у кримінальних справах, включаючи першу справу ЮКОСа.