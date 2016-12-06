ФСБ готове вручити звинувачення кримському журналісту Семені

00
0
Вівторок, 6 грудня 2016, 16:57

Слідство у справі кримського журналіста Миколи Семени в Росії завершено, слідчий ФСБ РФ планує вручити йому звинувачувальний акт 7 грудня.

Як повідомляє "Крим.Реалії", незабаром справу спрямують до прокуратури, а потім – до суду.

Журналіста звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Росії (ч. 2 ст. 280.1 КК РФ) за статтю на сайті "Крим.Реалії" під заголовком "Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму". По суті, це колонка у розділі "Думки" з позитивною оцінкою блокади.

Слідство вирішило, що в ній Семена закликає до повернення півострова під контроль України, а отже й до порушення територіальної цілісності Росії.

Журналіст заявив, що його публікація з'явилася в результаті дискусії, яка розгорнулася в українських ЗМІ після початку акції з торговельної блокади півострова, організованої у вересні 2015 року добровольцями й кримськотатарськими активістами.

На руках у слідчого опинилися скріншоти екрана комп'ютера Семени, причому зняті, вочевидь, у процесі написання тексту. Це дозволило журналісту заявити, що силовики отримали дистанційний доступ до його комп'ютера й організували спостереження.

19 квітня в Семени провели обшук, у нього вилучили техніку, архіви й "інші документи, які свідчать про підготовку статті екстремістського характеру", повідомили згодом у підконтрольній Росії прокуратурі Криму.

Адвокат Семени Олександр Попков зазначив: "Обшуки одночасно пройшли за сімома адресами. Ці дії схожі на елемент залякування, щоб розгромити журналістську мережу, щоб боялися й не писали".

Семена перебуває на підписці про невиїзд, займатися журналістикою не може.

Кілька днів тому під час Форуму громадянського суспільства Східного партнерства у Брюсселі його нагородили премією імені Павла Шеремета "на знак визнання того, що він не побоявся ризикувати своєю волею й безпекою, відстоюючи свободу слова в Криму". Премію за Семену отримав головний редактор "Крим.Реалії" Володимир Притула.

Звинувачення просило лінгвістичну на предмет того, "чи є у статті Семени заклики до вчинення екстремістської діяльності?" і "чи є в тексті заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації?". Експерт вирішив, що заклики такі є, спрямовані вони до осіб, "зацікавлених у поверненні республіки Крим до складу України".

Сторона захисту подала клопотання про виключення цієї експертизи зі справи й зажадала провести психодіагностичне дослідження, щоб психолог оцінив, наприклад, міру суспільної небезпеки Семени й особливості його характеру.

До справи долучили експертизу професора Михайла Савви, який отримав політичний притулок у Європі, про те, що з погляду міжнародного права Крим не є частиною РФ, його визнано українською територією.

Семену в РФ включено до федерального переліку "терористів і екстремістів".

Теми: Крим Росія ФСБ ЗМІ свобода слова
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Іноземне судно, яке заходило в порти Криму, можуть конфіскувати 6 грудня 2016, 13:44
Лавров запевняє, що приїхати в Крим правозахисникам не проблема 6 грудня 2016, 12:41
Панов і Захтей відмовилися від зізнавальних свідчень 6 грудня 2016, 01:52
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада підтримала підвищення "мінімалки"
З'явився перший запис так званих "плівок" Онищенка
Справа про збагачення Лещенка закрита. Але перевірять доходи керівника УП
Комітет проти зняття недоторканності з Новинського
Усі новини
Година для дитини

Наставництво у питаннях-відповідях

Здорова психіка

7 звичок, яких варто позбутися заради психічного здоров'я