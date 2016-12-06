Новинський каже, що ГПУ перетворилась на НКВС

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Вівторок, 6 грудня 2016, 16:56

Депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський вважає, що справа проти нього є політичним переслідуванням, а Генпрокуратура її розслідує незаконно.

Про це він заявив після засідання регламентного комітету, який відмовився підтримати подання ГПУ на зняття недоторканності з Новинського.

"У нас ГПУ перетворилась в НКВС. Справа проти мене – це політичне переслідування і економічне рейдерство", – сказав він.

Новинський запевнив, що знає, хто замовив справу проти нього, але поки не називатиме ім'я.

"Я спокійно поставлюся до рішення комітету. Я прийму будь-яке рішення сесійного залу. Я ніколи не ховався за недоторканістю. Зараз усе віддано на розсуд (спікера Ради) Андрія Парубія", – додав він.

Новинський вважає, що це рішення не повинне бути внесене у Раду вже у вівторок.

"Якщо це питання з'явиться у залі уже сьогодні, то це буде якось смішно. Його ж треба отримати від комітету, ознайомитись. Якщо "Самопоміч" хоче вимагати цього голосування уже у вівторок, то вони можуть вимагати, що завгодно. У них там маса справ проти їхнього керівництва у Львівській області. Тепер вони вислужуються перед ГПУ", – сказав він.

Він запевнив, що не тікатиме з країни.

"Я в Україні і буду залишатися в Україні. Я можу по справах вилітати за кордон, але повідомлятиму про це керівництво Ради. Те, що говорив тут генеральний прокурор – це казки Андерсена", – зазначив він.

Також Новинський заявив, що "генпрокурор дозволив собі брутальну і неприпустиму лайку" щодо його захисника Олега Татарова і зараз з цього приводу готується судовий позов щодо захисту честі і гідності адвоката.

"Якщо не доб'ємося правди в Україні, то підемо в європейські суди", – додав він.

Як відомо, під час засідання регламентного комітету Луценко заявив, що Татаров не має захищати Новинського, оскільки служив на керівних посадах в МВС. Це стало причиною сварки між Луценком і Новинським.

Регламентний комітет вирішив, що ГПУ не надала достатньої кількості доказів для зняття недоторканності з Новинського.

Луценко все ж сподівається, що Рада підтримає знаття недоторканності з Новинського.

Новинський, зокрема, звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозру Коряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Про перебіг минулого засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

РоманРоманюк, Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Новинський Луценко
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 17:37
Луценко спалився з власною упередженістю вже тоді, коли почав так пристрастно цікавитися ЦЕРКОВНИМИ СПРАВАМИ... ТА ще й МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ... :))

Зазіхає Юра на лаври сталинського обер-прокурора А.Я. Вишинського, та забуває, що той мав грунтовну, ще царську освіту...

Ну і не шоумену тягатися з високопрофесійною людиною - Татаровим. Як співав Висоцький : "Остается ... что же... только материться"....

Тому, чим довше він буде борсатися у власному...кхм... тим більше замарається.
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