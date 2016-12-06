Луценко обізвав адвоката Новинського "с*кою неправославною"

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Вівторок, 6 грудня 2016, 17:13

Генпрокурор Юрій Луценко обізвав адвоката нардепа Вадима Новинського Олега Татарова "с*кою неправославною".  

До словесних образ Луценко вдався після закінчення засідання регламентного комітету ВР.

"Татаров – с*ка неправославна, ментовська с*ка, кончена", - сказав він.

Новинський на це заявив, що "генпрокурор дозволив собі брутальну і неприпустиму лайку щодо мого захисника".

"Ми зараз готуємо позову до суду щодо захисту честі і гідності мого адвоката. Якщо не доб'ємося правди в Україні, то підемо в європейські суди", - сказав Новинський.

Перед цим, між Луценком і Новинським виникла перепалка через Тарасова.

Луценко заявив, що захисник Татаров не може виступати на комітеті від імені нардепа, адже раніше був одним з керівників МВС.

"Татаров Олег працював одним з керівників МВС, коли міністром був Юрій Луценко", – відреагував на це Новинський.

"Не було такого ніколи, не потрібно брехати", – сказав Луценко.

Як відомо, інтереси Новинського представляв екс-заступник голови Головного слідчого управління часів Януковича – Олег Татаров. 

Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка у той момент, коли відбувалися події, за які з Новинського намагаються зняти недоторканність

Комітет Верховної Ради у вівторок заявив, що не одержав достатніх відомостей, які доводили б причетність Новинського до злочинів, вказаних у поданні.

У 2014 році після розстрілів на Майдані один із тодішніх лідерів опозиції, а тепер президент України, Петро Порошенко у Верховній Раді накричав на Новинського і назвав його "с*кою православною". Новинський заявив тоді, що дії опозиції призвели до загибелі людей.     

Роман Романюк, Олександр Шумілін, УП

Теми: Новинський Луценко
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Коментарі — 2
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 17:50
"Татаров – с*ка неправославна, ментовська с*ка, кончена", - сказав він. ****

ЛУЦЕНКО ВЖЕ ЗАБУВ, ЩО ВІН САМ -ТОЧНО ТАКА Ж - МЕНТОВСЬКА... З ОДНІЄЇ ПСАРНІ :))

Чи він вважає себе більше ЗЕКІВСЬКОЮ ?!

Ну і не шоумену тягатися з високопрофесійною людиною - Татаровим. Як співав Висоцький : "Остается ... что же... только материться"....
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IP: 93.72.86.---Гармидер06.12.2016 17:20
В них це сімейне.
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