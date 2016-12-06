З'явився перший запис так званих "плівок" Онищенка

Видання "Страна" опублікувала запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

Онищенко пояснив виданню, що перший раз як переговірник Довгий прилетів до нього на зустріч до Італії.

"Я попросив, щоб він розписав кошторис - скільки грошей я віддав за 2,5 року Порошенко, скільки мені пред'являють і як нам звести бюджет. Я підрахував і вийшло близько $ 50 млн, які мені заборгував Порошенко. Довгий сказав, що все доповість Першому і повернеться з пропозицією", - розповідає Онищенко.

Друга зустріч відбулася в Лондоні. Онищенко стверджує, що цю зустріч, він записав за допомогою послуг британських детективів, які організували аудіо і відео фіксацію розмови. Але оприлюднений тільки аудіозапис.

За словами Онищенка, суть розмови зводиться до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.) ".

"Плюс до цього я мав заплатити в бюджет велику суму при укладенні угоди зі слідством. Разом з тим, за домовленостями, вони мали випустити під домашній арешт Валерія Посного (адвокат Онищенко, один з головних фігурантів" газової справи ", - ред. )"- сказав Онищенко.

За його словами, запис зроблений 6 вересня 2016 року і триває більше півгодини.

На самому аудіо під час обговорення питання, людина з голосом Довгого, мабуть, креслить схеми: "Те, що вони на сьогодні бачать (мабуть креслить), з'їхати звідси не вийде. Реально бачать таку картину ... ось це претензія ... і ти собі спокійно їдеш додому".

Вони обговорюють загрозу для однієї людини, для іншої, яку суму пропонується відшкодувати.

"Якщо цей концепт приймається, ти кажеш "ок", я кажу "ок", і вони це тобі відпрацьовують", - говорить чоловік з голосом Довгого.

На аудіозаписі співрозмовники згадують ім'я якогось Михайла. За словами Онищенка, мова йде про журналіста Михайла Подоляку, який свого часу працював у нього піар-менеджером, а після втечі нардепа виступив комунікатором з людьми Порошенка.

"Українська правда" зв'язується з Олесем Довгим і Олександром Онищенком для коментарів.