З'явився перший запис так званих "плівок" Онищенка

00
1
Вівторок, 6 грудня 2016, 17:47

Видання "Страна" опублікувала запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

Онищенко пояснив виданню, що перший раз як переговірник Довгий прилетів до нього на зустріч до Італії.

"Я попросив, щоб він розписав кошторис - скільки грошей я віддав за 2,5 року Порошенко, скільки мені пред'являють і як нам звести бюджет. Я підрахував і вийшло близько $ 50 млн, які мені заборгував Порошенко. Довгий сказав, що все доповість Першому і повернеться з пропозицією", - розповідає Онищенко.

Друга зустріч відбулася в Лондоні. Онищенко стверджує, що цю зустріч, він записав за допомогою послуг британських детективів, які організували аудіо і відео фіксацію розмови. Але оприлюднений тільки аудіозапис.

За словами Онищенка, суть розмови зводиться до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.) ".

"Плюс до цього я мав заплатити в бюджет велику суму при укладенні угоди зі слідством. Разом з тим, за домовленостями, вони мали випустити під домашній арешт Валерія Посного (адвокат Онищенко, один з головних фігурантів" газової справи ", - ред. )"- сказав Онищенко.

За його словами, запис зроблений 6 вересня 2016 року і триває більше півгодини.

На самому аудіо під час обговорення питання, людина з голосом Довгого, мабуть, креслить схеми: "Те, що вони на сьогодні бачать (мабуть креслить), з'їхати звідси не вийде. Реально бачать таку картину ... ось це претензія ... і ти собі спокійно їдеш додому".

Вони обговорюють загрозу для однієї людини, для іншої, яку суму пропонується відшкодувати.

"Якщо цей концепт приймається, ти кажеш "ок", я кажу "ок", і вони це тобі відпрацьовують", - говорить чоловік з голосом Довгого.

На аудіозаписі співрозмовники згадують ім'я якогось Михайла. За словами Онищенка, мова йде про журналіста Михайла Подоляку, який свого часу працював у нього піар-менеджером, а після втечі нардепа виступив комунікатором з людьми Порошенка.

"Українська правда" зв'язується з Олесем Довгим і Олександром Онищенком для коментарів.

Теми: Онищенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Народний фронт" вимагає від НАБУ відкрити справу щодо заяв Онищенка 6 грудня 2016, 16:05
У НАБУ перевіряють компромат Онищенка, але справу порушити не можуть 6 грудня 2016, 11:39
Від НАБУ й ГПУ вимагають назвати замовника "цькування Яценюка" 6 грудня 2016, 10:40
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 18:10
Тю! Тільки вчора президент чітко заявляв, що немає ніяких записів, а раптом таке...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Рада підтримала підвищення "мінімалки"
З'явився перший запис так званих "плівок" Онищенка
Справа про збагачення Лещенка закрита. Але перевірять доходи керівника УП
Комітет проти зняття недоторканності з Новинського
Усі новини
Година для дитини

Наставництво у питаннях-відповідях

Здорова психіка

7 звичок, яких варто позбутися заради психічного здоров'я