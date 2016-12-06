ВР у четвер голосуватиме за зняття недоторканності з Новинського

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій на ранковому засіданні у четвер винесе на голосування подання ГПУ, щодо притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Вадима Новинського.

Про це Парубій заявив у вівторок, додавши, що вже отримав рішення регламентного комітету.

"Рішення комітету відкриває для мене можливість поставити це питання на голосування в залі. І я планую в четвер першим же питанням поставити це питання на розгляд парламенту для прийняття рішення", - сказав він.

"Моя позиція лишається незмінною, жоден народний депутат не має права переховуватися за недоторканістю. Якщо є звинувачення у вчиненні злочину, нехай кожен громадянин доводить свою правоту у суді. Всі подання ГПУ повинні розглядатися публічно у залі Верховної Ради", - додав Парубій.

Як відомо, у вівторок комітет Верховної Ради заявив, що не одержав достатніх відомостей, які доводили б причетність нардепа від "Опоблоку" Вадима Новинського до злочинів, вказаних у поданні ГПУ.

"Я зараз підписую цей висновок і направляю його голові Верховної Ради і далі голова Верховної Ради вирішує, чи відправити подання на доопрацювання, чи винести його в зал", - зазначив голова комітету Павло Пинзеник.

Новинський, звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозруКоряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Про перебіг минулого засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Олександр Шумілн, УП