Аваков уже вилетів з Канади

Глава МВС Арсен Аваков достроково повертається в Україну з Оттави, де перебував з робочим візитом.

"Переговори з 4 міністрами Канади, конференція "Гібридна війна проти України", інтерв'ю + допомога 8.5 млн С$. Лечу через океан. Дякую Оттава!", - написав він у Twitter.

Переговоры с 4 министрами Канады, конференция " Гибридная война против Украины", интервью +помощь 8.5 млн С$. Лечу через океан.Дякую Оттава! pic.twitter.com/4sjLojUSAc — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 7, 2016

Раніше в коментарі "Українській правді" Аваков заявив, що перерве свій візит до Канади через трагедію в Княжичах.

У ніч на неділю в силу збігу обставин в селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.

Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.