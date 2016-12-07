На Харківщині понад 2 тис абонентів залишилися без тепла

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Середа, 7 грудня 2016, 04:36

У Великобурлуцькому районі Харківської області понад 2 тисячі абонентів залишилися без опалення у вівторок ввечері.

Про це повідомив глава райдержадміністрації Віктор Слиш на сторінці в Facebook.

"Надзвичайна ситуація на магістральному газопроводі, понад 2 тисячі абонентів залишились без опалення у Великобурлуцькому районі. Влизько 16.00 у районі почав швидко падати тиск газу у магістральному газопроводі "трансгазу"... Центральна і основна АГРС зупинилась о 18.00. Але вже о 17.00 приїхав трансгаз і почав ліквідацію НС", - написав Слиш.

Він зазначив, що було відігріто і відкачано майже 5 кубів замерзлого конденсату води. О 20.30 на АГРС поданий газ.

Слиш повідомив, що підключення абонетов почнеться в середу, 7 грудня, о 6:30 ранку.

"Враховуючи техніку безпеки і заборону працювати вночі керівництвом Харківгазу, Куп`янської філії, які знаходитимуться у районі до повного підключення усіх абонентів роботи по підключенню абонентів розпочнуться 7 грудня о 6.30", - зазначив він.

Слиш підкреслив, що, за словами фахівців, аварія пов'язана з якістю газу, в якому багато води.

Теми: Харківська область
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