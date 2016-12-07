У РФ ще одну людину засудили за держзраду через SMS

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Середа, 7 грудня 2016, 05:22

Російське неформальне об'єднання юристів і журналістів "Команда 29", яке надає юридичну допомогу Оксані Севастіді, засудженій за держзраду через SMS про військову техніку, повідомило про ще одну схожу справу.

Засуджену звуть Інга Тутісані. Вона сиділа в одній камері з громадянкою Грузії Катериною Харебавой, яка отримала термін за шпигунство через SMS про рух російської військової техніки в бік Абхазії незадовго до війни з Грузією 2008 року.

За словами її сусідки по камері, Тутісані листувалася з громадянином Грузії, відправила SMS, через кілька років до неї прийшли силовики. Коли саме було надіслано повідомлення, і про що в них говорилося, невідомо.

За даними правозахисників, Тутісані досі відбуває покарання - імовірно, в колонії в Вологді.

Всього в публікації "Команди 29" названі прізвища десяти людей, які з 2013 року були засуджені Краснодарським крайовим судом за держзраду і шпигунство; справи деяких з них згадувалися в ЗМІ.

Медуза

Теми: Росія суд
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