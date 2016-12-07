АТО: Бойовики били 45 разів, обстріляли КПВВ "Мар'їнка"

За минулу добу бойовики 45 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали Авдіївку, Луганське та Світлодарськ. По Луганському вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів і зенітних установок терористи неодноразово обстрілювали Кримське, Новозванівку, Новоолександрівку і Станицю Луганську. Під вогонь зі стрілецької зброї попала Катеринівка.

На Маріупольському напрямку з 120 і 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Широкиному, Чермалику, Мар'їнці, Красногорівці, Талаківці і Водяному. З гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї - по Новотроїцькому, Старогнатівці, Широкиному, Гнутовому і Павлопілю.

З автоматичних гранатометів сепаратисти обстріляли КПВВ "Мар'їнка".