У російському ФСБ заявили про затримання 25 екстремістів
Співробітники російських спецслужб затримали в ході великомасштабної спецоперації в Москві і Підмосков'ї понад 25 осіб, яких підозрюють в екстремізмі і сприянні тероризму.
Про це в середу повідомляє ТАСС, посилаючись на джерело в силових структурах.
"Спецоперація проводилася співробітниками ФСБ спільно з центром "Е" МВС і бійцями спецназу", – сказав співрозмовник агентства.
Затримання проходили за кількома десятками адрес.
За словами співрозмовника агентства, затриманих підозрюють в екстремістській діяльності, сприянні терористам і зв'язках з ваххабітським підпіллям у Росії.
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