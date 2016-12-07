У Києві відкриють поштову резиденцію Святого Миколая

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Середа, 7 грудня 2016, 08:49

З 15 грудня 2016 року до 8 січня 2017 року в Будинку зв'язку "Укрпошти", розташованому в центрі Києва, буде працювати Новорічна поштова резиденція Святого Миколая.

Про це повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна".

"З 15 грудня 2016 р до 8 січня 2017 року в самому серці столиці, на головній площі Києва в приміщенні київського Будинку зв'язку, буде працювати Новорічна поштова резиденція Святого Миколая. В ній діти зможуть поспілкуватися з новорічним чарівником, зробити фото з казковими героями під Новорічної ялинкою і замовити новорічну Власну марку від Укрпошти зі своїм зображенням", – йдеться в повідомленні "Укрпошти".

За даними компанії, також у Новорічній резиденції можна буде придбати спеціально виготовлену лімітовану серію поштових марок і святкових листівок.

В "Укрпошті" відзначили, що підготовка до казкових днях починається заздалегідь.

Теми: Новий рік
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