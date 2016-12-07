У зіткненнях фанатів у Києві постраждали 10 іноземців

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Середа, 7 грудня 2016, 11:22
dynamo.kiev.ua

В зіткненнях футбольних вболівальників у Києві постраждали 10 іноземців, але від написання офіційних заяв до поліції вони відмовилися.

Про це інформує у середу прес-центр Національної поліції Києва.

"Протягом дня 6 грудня, у період із 15:00 до півночі, до столичної поліції від лікарів надійшло кілька повідомлень про надання медичної допомоги громадянам іншої держави. З їх пояснень, вони отримали тілесні ушкодження в ході бійки із невідомими, однак від написання заяв відмовилися", – зазначено в повідомленні.

Загалом сутички між вболівальниками відбулися на вулицях Михайлівській, Басейній, а також на площі Спортивній та біля НСК "Олімпійській". У ході конфліктів восьмеро іноземців отримали забійні травми, ще двоє – різані рани.

"Усі факти належним чином задокументовані, проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правова кваліфікація даним подіям: у кількох випадках слідчі попередньо кваліфікують дії як хуліганство, в інших – як нанесення легких тілесних ушкоджень", – зазначили в поліції.

Як відомо, 6 грудня у центрі Києва сталися сутички футбольних уболівальників, потім зіткнення продовжилися на стадіоні "Олімпійський".

Гра була під загрозою зриву, бо у секторі турецьких уболівальників перед стартовим свистком лунали вибухи.

Водночас у шостому матчі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" обіграло "Бешикташ" із рахунком 6:0.

Під час проведення футбольного матчу за порядком стежили понад 2000 правоохоронців столиці.

Українська правда

Теми: футбол поліція
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IP: 92.101.222.---Vadim Slutsky07.12.2016 12:08
Это всё свобода и достоинство бурлят, как и на этом сайте, где постоянно затыкают рот всем, кто говорит неприятную правду. Так всегда делают рабы. Даже если эти рабы на каждом шагу кричат о своей свободе и своём необычайном достоинстве, они, увы, остаются рабами.
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