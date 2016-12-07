Хакери атакували і сайт Пенсійного фонду

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про хакерські атаки на електронні ресурси Пенсійного фонду.



Про це він повідомив журналістам у середу, передають "Українські новини".



"Зараз всі працюють, щоб ліквідувати наслідки атак... Вони почалися позавчора", – сказав міністр.



Рева підкреслив, що це – одна з найпотужніших атак, яких за останній час зазнавали держструктури.



У той же час він зазначив, збій у роботі сайтів не вплине на виплату пенсій.



Як повідомлялося, робота сайтів Міністерства фінансів і Державної казначейської служби 7 грудня заблокована в результаті хакерської атаки.

