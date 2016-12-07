Хакери атакували і сайт Пенсійного фонду

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Середа, 7 грудня 2016, 11:40

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про хакерські атаки на електронні ресурси Пенсійного фонду.

Про це він повідомив журналістам у середу, передають "Українські новини".

"Зараз всі працюють, щоб ліквідувати наслідки атак... Вони почалися позавчора", – сказав міністр.

Рева підкреслив, що це – одна з найпотужніших атак, яких за останній час зазнавали держструктури.

У той же час він зазначив, збій у роботі сайтів не вплине на виплату пенсій.

Як повідомлялося, робота сайтів Міністерства фінансів і Державної казначейської служби 7 грудня заблокована в результаті хакерської атаки.

Теми: пенсії хакери
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