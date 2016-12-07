Маємо увійти абсолютно планово у новий бюджетний рік – Гройсман

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Середа, 7 грудня 2016, 11:37

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сподівається, що проект бюджету на 2017 рік ухвалять вчасно.

Про це він сказав у вступному слові на засіданні Кабінету міністрів 7 грудня.

"Хочу подякувати нашим депутатам. Всі три законопроекти були проголосовані. Ми зробили ще один крок до затвердження державного бюджету. Нам залишилося остаточне ухвалення законів і проекту бюджету на 2017 рік", – зазначив прем'єр.

"Маємо увійти абсолютно планово у новий бюджетний рік, щоби за декілька тижнів до нового року всі місцеві бюджети, всі, хто мають відношення до бюджетних процесів, змогли підготуватися для входження в новий бюджетний рік", – заявив він.

Гройсман також наголосив, що 227 депутатів підтримали законопроект уряду про двократне підвищення з 1 січня мінімальної зарплати – тож із Нового року, після ухвалення бюджету, податкового й бюджетного кодексів, вона становитиме 3200 гривень.

Олена Рощенко, УП

Теми: бюджет Гройсман Кабінет міністрів Верховна Рада зарплати
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