Довгий підтвердив зустрічі з Онищенком і розповів свою версію

Депутат Олесь Довгий підтверджує достовірність розмови, запис якої через ЗМІ опублікував нардеп Олександр Онищенко.

Про це Довгий сказав Інтерфакс-Україна

"Запис я не слухав, і слухати не збираюся, оскільки прекрасно пам'ятаю цю розмову, її передісторію та обставини. Як відомо, Онищенко - член депутатської групи "Воля народу", секретарем якої я є. У нас з ним було звичайне стандартне спілкування колег по парламенту, хоча, як відомо, він нечасто бував на пленарних засіданнях", - сказав він.

Про обставини тієї зустрічі, запис якої оприлюднний, Довгий сказав, що викладав пропозиції юристів, оскільки Онищенко ще влітку попросив у нього допомоги.

"Я провів консультації з юристами. Вони дали правову оцінку ситуації і свої рекомендації. Онищенко кілька разів дзвонив і питав: "ну, що?", "Ну, коли?". Коли правову позицію сформували, я на його прохання полетів в Лондон, щоб пояснити пропозиції юристів ", - сказав він.

"А саме, те, що вони рекомендують матері Онищенко послатися на вік і в цьому ключі почати співпрацю зі слідством. Зайнявши при цьому позицію: "Мені 73 роки, я не розбираюся в бізнесі, мені нарадили різне, якщо це було правопорушенням, то я готова компенсувати бюджету втрачені гроші". В цілому все, що я сказав, зводиться до простої тези "поверни гроші в бюджет і спи спокійно", - пояснив Довгий.

При цьому Довгий заявляє, що спілкувався з Онищенком як представник групи "Воля народу".

"Історія, в розвиток якої відбулася ця розмова, почалася напередодні голосування за зняття з Олександра Онищенка недоторканності. Під час засідання нашої депутатської групи ми вирішили набрати його, щоб дізнатися його позицію. Онищенко попросив не голосувати, бо вважає звинувачення безпідставними. Його прохання чули всі: ми спілкувалися з ним через гучний зв'язок, щоб ми могли прийняти спільне рішення з цього питання", - сказав він.

Він додав, що спілкувався з Онищенком "як секретар цієї депутатської групи".

"Більш того, на той момент часу, щоб зберегти групу був важливий кожен депутат", - уточнив Довгий.

За його словами, після голосування, наступного разу Онищенко проявився влітку.

"Я з родиною був на екскурсії по Північній Італії. Він вийшов на зв'язок і попросив про зустріч. Ми були в Генуї. Він сказав, що готовий приїхати до мене через 3-4 години. Я його почекав і ми зустрілися", - розповів Довгий .

(Від УП: Цю версію про зустріч раніше УП підтвердив сам Онищенко)

"Він говорив багато різного, але точно пам'ятаю, що мене зачепило за живе, так це те, що обвинуваченою по його справах виявилася його мати. І постраждати, сісти в тюрму може саме вона, 73-річна жінка! Він просив допомоги і порад, питав, на яку підтримку групи він може розраховувати. На це я взяв час подумати, чи буду я цим займатися, і чим можу допомогти. На тому і розійшлися ", - сказав він.

Як відомо, напередодні видання "Страна" опублікувало запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який за його твердженням приїхав з ним домовлятися.

За словами Онищенка, суть розмови зводилася до зустрічної пропозиції: "Довгий від імені влади пропонує, щоб всю відповідальність у кримінальній справі взяла на себе моя мати (Інеса Кадирова - проходить у справі як глава газової схеми в результаті якої, державі, за версією слідства, було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. - ред.) ".