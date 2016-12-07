За добу в зоні АТО 5 бійців поранено, 1 отримав контузію – штаб

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Середа, 7 грудня 2016, 12:51

За добу в зоні проведення антитерористичної операції постраждали 6 військових.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ не було, але п'ятеро бійців отримали поранення (Луганське – троє поранених внаслідок обстрілу, Мар'їнка – 1, Світлодарськ – 1). Крім цього один військовослужбовець під час ворожого обстрілу на передовій отримав контузію", – повідомив полковник.

За його словами, минула доба відзначилась тим, що бойовики збільшили кількість обстрілів із важкої зброї.

Лисенко зазначив, що, очевидно, це було своєрідне "привітання" противника з Днем українського війська.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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