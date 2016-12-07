Генсек НАТО закликав тиснути на РФ з метою змусити її виконувати "Мінськ"

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Середа, 7 грудня 2016, 12:54

На засіданні Комісії Україна-НАТО Альянс підтвердив відданість підтримці Україні і закликав Росію до виконання Мінських домовленостей.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ситуація з безпекою на сході України лишається дуже серйозною. Минулого місяця ми бачили жахливі порушення режиму припинення вогню, і вони тривають", - сказав він.

За його словами, на засіданні комісії глава МЗС України Павло Клімкін підтвердив відданість України Мінським домовленостям.

"На Росії лежить значна відповідальність за припинення конфлікту", - наголосив Столтенберг і висловив жаль, що засідання нормандської четвірки на рівні МЗС не принесло результатів минулого тижня.

Він закликав усі сторони подвоїти зусилля з виконання Мінських угод.

"Ми, світова спільнота, повинні тиснути на Росію з метою змусити її до виконання Мінських угод. У зв’язку з цим санкції мають бути продовжені", - наголосив Столтенберг.

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