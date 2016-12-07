Екс-регіонал Медяник заявляє, що ГПУ вибивала з нього покази на Бойка

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Середа, 7 грудня 2016, 13:19

Колишній депутат Верховної Ради від фракції Партії регіонів Володимир Медяник заявляє, що Генеральна прокуратура примушувала його дати свідчення проти співголови фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Юрія Бойка і депутата від ОБ Сергія Дунаєва.

Про це він сказав на прес-конференції, передають "Українські новини".

Екс-депутат заявив, що через місяць після його арешту і утримання в слідчому ізоляторі Служби безпеки України, його привезли в Генпрокуратуру і примушували дати свідчення проти конкретних осіб.

"Почалася "обробка" мене в тому плані, що я повинен дати свідчення... На умовах, що якщо я підписую, то мене звільняють, а якщо ні – то гарантовано сиджу 1,5 року під слідством... Я відмовився підписувати ( показання) по (Олександру) Єфремову, по Дунаєву Сергію, по Бойку Юрію і по ряду інших людей – моїх колишніх колег", – заявив Медяник.

За словами екс-регіонала, кримінальне провадження проти нього було повністю фальсифіковане.

Медяник також заявив, що перед першим допитом у Генпрокуратурі його 10 днів тримали без питної води в слідчому ізоляторі СБУ.

Як відомо, 8 серпня Печерський районний суд Києва заарештував екс-депутата Медяника як підозрюваного у справі про фінансування самопроголошеної "ЛНР".

24 жовтня Генпрокуратура закрила кримінальне провадження проти Медяника і відпустила його з-під варти.

Екс-регіонал в суді над Єфремовим заявив, що не чув, щоб той закликав до зміни меж території України і розхвалив "державницьку позицію" Єфремова.

Теми: Партія регіонів Бойко Опозиційний блок
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IP: 93.183.254.---abo-abo07.12.2016 14:06
.. клоунада триває.. клоуни справно відпрацьовують ролі.. після кожного акту вистави йдуть у гримерку порадитись з режисером про ціни на наступний сеанс своєї появи перед публікою.. піпл хоче видовищ - будь-ласка.. вони переживуть любу роль - бо ж знають, що це все не насправді..
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