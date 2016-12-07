Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на зимові свята

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Середа, 7 грудня 2016, 13:40

Укрзалізниця відкрила продаж квитків вже на 18 додаткових поїздів на 125 рейсів у популярних напрямках.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Завдяки цьому Укрзалізниця додатково запропонувала пасажирам 172,6 тис. місць у поїздах", - сказано у повідомленні.

"Наразі на період з 23 грудня по 10 січня вже призначені додаткові поїзди: Київ – Львів, Київ – Ковель, Київ – Львів, Миколаїв – Київ, Київ – Одеса, Київ – Дніпро, Київ – Маріуполь, Одеса – Львів, Одеса – Ужгород, Одеса – Харків, Дніпро – Івано-Франківськ, Запоріжжя – Дніпро – Львів, Дніпро – Львів, Харків – Ужгород, Львів – Івано-Франківськ, Харків – Львів, Львів – Ужгород, Київ – Харків.

Як відомо, раніше Укрзалізниця повідомляла про відкриття продажу квитків на 13 додаткових поїздів на рейси, що припадають на зимові свята.

Українська правда

Теми: Новий рік Укрзалізниця
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