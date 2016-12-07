Кабмін передумав закривати "Автомобільні дороги України"

288 переглядів
0
Середа, 7 грудня 2016, 14:08

Кабмінет міністрів скасував рішення про ліквідацію публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 6 грудня, передають "Українські новини".

Згідно з ним, Кабмін скасував рішення з метою відновлення повноцінної діяльності компанії.

Необхідність прийняття такого рішення, на думку Міністерства інфраструктури, зумовлена тим, що понад 90% робіт з експлуатаційного утримання автодоріг загального користування виконують дочірні компанії підприємства.

"Варто зазначити, що зараз альтернативи на ринку дорожніх послуг з виконання таких робіт відсутні", – заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Також Кабмін доручив Мінінфраструктури протягом місяця розробити відповідні заходи щодо реформування ПАТ відповідно до закону про дорожній фонд.

Читайте також спецпроект "Української правди" "Один день з міністром інфраструктури. Омелян про польський десант, вплив Авакова та безкарність"

Як відомо, у вересні 2016 "Укравтодор" ініціював призупинення ліквідації державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України".

У вересні 2015 року "Укравтодор" почав ліквідаційну процедуру державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України".

У 2015 році державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, скоротила збиток на 7,1%, або на 16,559 млн гривень до 215,749 млн гривень порівняно з 2014 роком.

У 2015 році підприємство збільшило чистий дохід на 34,34%, або на 710,456 млн гривень до 2,779 млрд гривень у порівнянні з 2014 роком.

Компанія "Автомобільні дороги України" займається будівництвом автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг.

Її єдиним акціонером є Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор".

Теми: дороги Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через негоду в кількох областях обмежено рух вантажівок 2 грудня 2016, 12:15
2 грудня вантажівкам обмежать в’їзд до Києва 1 грудня 2016, 19:42
Під Одесою почали будувати дороги за європейською технологією 29 листопада 2016, 14:31
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-главу Київенергохолдингу затримали з іменним годинником від Путіна
Іспанці не повідомили ГПУ, що шукають Фірташа
Гройсман хоче розігнати Фонд держмайна
За добу в зоні АТО 5 бійців поранено, 1 отримав контузію – штаб
Усі новини
Нобелівка-2016

Стало відомо, хто замінить Боба Ділана під час Нобелівської церемонії

Фото

Названо переможця престижної премії сучасного мистецтва