Екс-главу Київенергохолдингу затримали з іменним годинником від Путіна

Прокуратура Києва разом з Національною поліцією та СБУ в рамках справи про розтрату державних коштів в особливо великому розмірі затримала екс-керівника Київенергохолдингу Юрія Бондаря.

Про це повідомив у своєму Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

За словами Луценка, Бондар причетний до відчуження акцій, належних громаді столиці.

Генпрокурор заявляє, що затриманий готувався до втечі на територію т. зв. "ДНР".

"Знайдений при обшуку іменний годинник від Путіна – красномовне свідчення союзу п'ятої колони і криміналу", – заявив Луценко.

Українська правда