Трамп став людиною року за версією "Тime"

00
0
Середа, 7 грудня 2016, 14:59

Новообраний президент США став людиною року за версією редакції американського журналу "Тime".

Про це журнал повідомив у свої статті у середу.

В короткому списку редакції була також і опонент Трампа - Хілларі Клінтон, яка стала другою. 

Як відомо, Трамп заступить на посаду 20 січня.

15 грудня він проведе прес-конференцію, на якій заявить про припинення ведення бізнесу.

Українська правда

Теми: Трамп США ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп продав всі акції, які йому належали 7 грудня 2016, 01:32
Керрі порадив Трампу обговорювати з Держдепом дзвінки за кордон 5 грудня 2016, 05:32
Трамп пригрозив новими податками компаніям, які переносять виробництво за кордон 4 грудня 2016, 21:58
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-главу Київенергохолдингу затримали з іменним годинником від Путіна
Іспанці не повідомили ГПУ, що шукають Фірташа
Гройсман хоче розігнати Фонд держмайна
За добу в зоні АТО 5 бійців поранено, 1 отримав контузію – штаб
Усі новини
Нобелівка-2016

Стало відомо, хто замінить Боба Ділана під час Нобелівської церемонії

Фото

Названо переможця престижної премії сучасного мистецтва