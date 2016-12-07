На суддю, яка відпустила відомого кіберзлочинця, завели справу

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Середа, 7 грудня 2016, 15:18

Прокуратура порушила кримінальне провадження щодо слідчої судді Октябрського районного суду Полтави, яка відпустила керівника злочинного кіберугруповання "Avalanche".

Про це повідомляє у середу прес-служба Генпрокуратури.

За апеляцією прокуратури ухвалу Октябрського районного суду Полтави, якою було відмовлено в задоволенні клопотання про тимчасовий арешт громадянина України, якого обвинувачують в участі в міжнародній злочинній організації, скасовано, а за фактом винесення неправосудного рішення розпочато кримінальне провадження.

Зазначається, що вищезгаданого громадянина взято під тимчасовий арешт на 40 діб з моменту затримання.

Як відомо, міжнародна мережа для запуску та управління масовими глобальними шкідливими атаками на телекомунікаційні системи з подальшим відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом функціонувала 7 років.

Зловмисники угруповання використовували інфраструктуру "Avalanche" з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній.

Для ліквідації мережі свої зусилля доклали правоохоронці 30 країн. Під час спільної операції, проведеної 30 листопада 2016 року у 30 країнах, було затримано п’ятьох організаторів цієї мережі. Троє з них – українці, одного затримали в Німеччині, ще двох – на території України.

3 грудня стало відомо, що Октябрський райсуд Полтави відмовився дати дозвіл на арешт підозрюваного в кіберзлочинах Геннадія Капканова, якого шукали правоохоронці 30 країн світу протягом 4-х років.

Українська правда

Теми: хакери суд прокуратура
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Коментарі — 1
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IP: 95.108.133.---kerubino07.12.2016 15:35
Невже доведуть справу до кінця і посадять цю хабарницю ,щось мало віриться .
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